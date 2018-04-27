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В Кузбассе выясняют обстоятельства гибели девочки при обрушении здания
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В Кузбассе выясняют обстоятельства гибели девочки при обрушении здания 

РИА Новости 1 час назад
КЕМЕРОВО, 27 апр — РИА Новости. Прокуратура Кемеровского района организовала проверку в связи с обрушением здания и гибелью ребенка, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По данным прокуратуры, инцидент произошёл в четверг в посёлке Благодатном Кемеровского района.
"В заброшенном здании произошло обрушение, в результате чего погибла 14-летняя девочка, несовершеннолетний мальчик получил травму и был госпитализирован. Прокуратурой Кемеровского района проводится проверка", — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство, в частности, проверит исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, также будет установлено, кому принадлежало здание и соблюдались ли нормы безопасности при его эксплуатации.
Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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