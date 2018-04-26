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В ТЦ Ростовской области выявлено более 4 тыс. нарушений правил пожарной безопасности
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В ТЦ Ростовской области выявлено более 4 тыс. нарушений правил пожарной безопасности 

Rambler News Service 3 часа назад
В ходе проверки соблюдения правил пожарной безопасности в торговых центрах Ростовской области выявлено более 4 тыс. нарушений, сообщает региональная прокуратура.
«Чаще всего в центрах отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей. Также были зафиксированы недочеты, связанные с неисправностями этих систем», — приводит сообщение прокуратуры RostovGazeta.
В ведомстве отметили, что по результатам проверок было внесено более 570 представлений с требованием устранить нарушения, заведено более 220 дел об административных правонарушениях.
В связи с нарушениями в суд было подано 73 иска. По 31 иску было принято решение приостановить деятельность объектов.
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