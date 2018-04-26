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В бизнес-центре «Капитал» опровергли информацию об обрушении конструкций в его здании
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В бизнес-центре «Капитал» опровергли информацию об обрушении конструкций в его здании 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Информация об обрушении конструкций в здании бизнес-центра «Капитал» на Краснопресненской набережной не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе бизнес-центра «Капитал».
«Информация оказалась ложной, никакого обрушения конструкций не происходило. Было открыто окно и порывом ветра опрокинуло светильник, который упал на голову женщине. Вызвали все возможные службы, «скорую помощь», но женщина от помощи отказалась», — пояснили в пресс-службе.
Ранее в СМИ сообщали об обрушении конструкций в здании бизнес-центра «Капитал» по адресу: Краснопресненская набережная, д 6.
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