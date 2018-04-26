В бизнес-центре «Капитал» опровергли информацию об обрушении конструкций в его здании

Информация об обрушении конструкций в здании бизнес-центра «Капитал» на Краснопресненской набережной не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе бизнес-центра «Капитал».

«Информация оказалась ложной, никакого обрушения конструкций не происходило. Было открыто окно и порывом ветра опрокинуло светильник, который упал на голову женщине. Вызвали все возможные службы, «скорую помощь», но женщина от помощи отказалась», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в СМИ сообщали об обрушении конструкций в здании бизнес-центра «Капитал» по адресу: Краснопресненская набережная, д 6.