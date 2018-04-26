Ещё
Работников парка «Кузьминки» проинструктировали по вопросам пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работников парка «Кузьминки» проинструктировали по вопросам пожарной безопасности 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
На минувшей неделе в рамках проведения профилактической работы сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы 1 РОНПР Управления по ЮВАО главного управления МЧС России по г. Москве района проведен инструктаж с работниками и руководством Парка культуры и отдыха «Кузьминки».
При проведении профилактического мероприятия особое внимание было уделено правильному применению первичных средств пожаротушения (огнетушителей), разъяснены требования к автоматической системе пожарной сигнализации, а также управления и эвакуации людей. Также в ходе встречи были разъяснены основные требования пожарной безопасности к зданиям общественно— административного назначения.
В преддверии весенне-летнего пожароопасного периода работникам Парка культуры и отдыха сотрудник МЧС разъяснил требования о недопущении разведения костров (в том числе, в мангалах) в лесопарковой зоне. Кроме того инспектор дал свои рекомендации по действиям в случае загораний, которые возможно на первом этапе ликвидировать самостоятельно.
По итогам встречи руководству и ответственным лицам за пожарную безопасность были переданы памятки по пожарной безопасности для распространения среди персонала и посетителей парка культуры и отдыха «Кузьминки».
Управа района Некрасовка: последние новости
Стихи поэтов «серебряного века» прозвучали на Рождественской улице Собянин утвердил матпомощь ветеранам к Дню Победы Центр организации дорожного движения в праздники работает круглосуточно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях89
Собчак смогла договориться с Киевом297
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»55
Россия успокоила «запуганных» морпехов США49
Макаревич снова оскорбил россиян1148
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение