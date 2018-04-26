Работников парка «Кузьминки» проинструктировали по вопросам пожарной безопасности

На минувшей неделе в рамках проведения профилактической работы сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы 1 РОНПР Управления по ЮВАО главного управления МЧС России по г. Москве района проведен инструктаж с работниками и руководством Парка культуры и отдыха «Кузьминки».

При проведении профилактического мероприятия особое внимание было уделено правильному применению первичных средств пожаротушения (огнетушителей), разъяснены требования к автоматической системе пожарной сигнализации, а также управления и эвакуации людей. Также в ходе встречи были разъяснены основные требования пожарной безопасности к зданиям общественно— административного назначения.

В преддверии весенне-летнего пожароопасного периода работникам Парка культуры и отдыха сотрудник МЧС разъяснил требования о недопущении разведения костров (в том числе, в мангалах) в лесопарковой зоне. Кроме того инспектор дал свои рекомендации по действиям в случае загораний, которые возможно на первом этапе ликвидировать самостоятельно.

По итогам встречи руководству и ответственным лицам за пожарную безопасность были переданы памятки по пожарной безопасности для распространения среди персонала и посетителей парка культуры и отдыха «Кузьминки».