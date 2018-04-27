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В центре Волгограда эвакуировали Арбитражный суд
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В центре Волгограда эвакуировали Арбитражный суд 

v1.ru 28 минут назад
Фото: v1.ru
Из волгоградского Арбитражного суда эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Дождавшись выхода горожан, спасатели развернули пожарные рукава и затушили условно горящее здание.
— В Арбитражном суде заранее открыли все двери. Ровно в 15:00 в коридорах завизжала пожарная сигнализация, — поделились сотрудники Арбитражного суда. — Мы быстро спустились на первый этаж и без лишней суеты и толчеи вышли на улицу.
Через несколько минут к опустевшему зданию подъехала пожарная машина с включенной сигнализацией.
— Вместе с сотрудниками МЧС ответственные за технику безопасности обошли все кабинеты и запустили сотрудников, — прокомментировали волгоградцы. — В общей сложности эвакуация заняла не больше 10-15 минут.
Выходить из здания по учебной тревоге приходилось сотрудникам и посетителям всех торговых центров города. Тренировочная эвакуация прошла и в волгоградских вузах.
По решению суда проверку на «Зимнюю вишню» не прошли торгово-развлекательные центры «Семь звезд», «Советский» и «Зеленое кольцо». До устранения всех нарушений судебные приставы закрыли кинотеатры «Киномакс» и «Синема парк», батутный центр «Небо» и деловой центр «SVL».
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