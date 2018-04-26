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В обеспечении пожарной безопасности летом в Балашихе задействуют 110 машин
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В обеспечении пожарной безопасности летом в Балашихе задействуют 110 машин 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
110 единиц спецтехники привлекут для обеспечения безопасности в пожароопасный весенне‐летний период в Балашихе. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
Во время
весенне-летнего
пожароопасного периода в Балашихе мы задействуем для обеспечения безопасности 110 единиц спецтехники. Будут привлечены средства балашихинского
пожарно-спасательного
гарнизона, лесопожарных формирований, воинских подразделений, медицинской службы, полиции, центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, городских организаций
Сергей Юров.
Он добавил, что к обеспечению безопасности планируют привлечь 420 человек, 100 из которых — представители добровольных пожарных дружин. Сергей Юров рассказал, что для профилактики пожаров в  весенне-летний
период будет напечатано 100 тысяч информационных листовок.
В рамках реализации муниципальной программы «Безопасность городского округа Балашиха» в 2018 году мы напечатаем 100 тысяч информационных листовок о соблюдении требований пожарной безопасности. Также рядом с лесными массивами будут установлены информационные щиты, а при въезде в лесопарковые зоны установим 10 шлагбаумов. На территории населенных пунктов, граничащих с лесными массивами, проведем противопожарную опашку
— Сергей Юров.
При ухудшении пожароопасной обстановки на территории Балашихи будут организованы дополнительные маршруты патрулирования лесных массивов.
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