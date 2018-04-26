В обеспечении пожарной безопасности летом в Балашихе задействуют 110 машин

110 единиц спецтехники привлекут для обеспечения безопасности в пожароопасный весенне‐летний период в Балашихе . Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Во время

весенне-летнего

пожароопасного периода в Балашихе мы задействуем для обеспечения безопасности 110 единиц спецтехники. Будут привлечены средства балашихинского

пожарно-спасательного

гарнизона, лесопожарных формирований, воинских подразделений, медицинской службы, полиции, центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, городских организаций

Он добавил, что к обеспечению безопасности планируют привлечь 420 человек, 100 из которых — представители добровольных пожарных дружин. Сергей Юров рассказал, что для профилактики пожаров в весенне-летний

период будет напечатано 100 тысяч информационных листовок.

В рамках реализации муниципальной программы «Безопасность городского округа Балашиха» в 2018 году мы напечатаем 100 тысяч информационных листовок о соблюдении требований пожарной безопасности. Также рядом с лесными массивами будут установлены информационные щиты, а при въезде в лесопарковые зоны установим 10 шлагбаумов. На территории населенных пунктов, граничащих с лесными массивами, проведем противопожарную опашку

— Сергей Юров.

При ухудшении пожароопасной обстановки на территории Балашихи будут организованы дополнительные маршруты патрулирования лесных массивов.