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Дворец спорта в Волгограде закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности
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Дворец спорта в Волгограде закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности 

Rambler News Service 37 минут назад
Краснооктябрьский районный суд удовлетворил требование прокуратуры о наложении временного запрета на эксплуатацию волгоградского Дворца спорта профсоюзов из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности, сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области.
В ходе проверки в здании были выявлены серьезные нарушения. В частности, в зрительном зале отсутствовала автоматическая система пожаротушения, а двери, ведущие наружу, невозможно было открыть без ключа. Эвакуационные выходы из здания были заблокированы снаружи строительными материалами и открывались не в ту сторону.
В здании также оказались неисправны системы спринклерного пожаротушения и противодымной защиты. Документов, которые подтверждали бы проведение работ по техобслуживанию и плановому ремонту, у администрации Дворца спорта не было. Возобновить работу Дворец сможет только после устранения выявленных нарушений.
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