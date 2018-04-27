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В Барнауле из-за нарушений пожарной безопасности закрыли 17-этажный торгово-офисный центр
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В Барнауле из-за нарушений пожарной безопасности закрыли 17-этажный торгово-офисный центр 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Барнаул. Алтайский край. В Барнауле из-за нарушений пожарной безопасности закрыли 17-этажный торгово-офисный центр «Гулливер». Об этом Интерфаксу рассказал источник, близкий к ситуации.
По словам собеседника агентства, «Гулливер» закрыли по решению суда. Согласно постановлению, ТЦ с площадью в почти 25 тыс. кв. м не будет работать до тех пор, пока в нем не устранят все выявленные нарушения.
В частности, во время проверок ТОЦ «Гулливер» (а также ряда других торговых центров Барнаула) обнаружили неисправности в система пожарной сигнализации и загромождение эвакуационных выходов, отделки их горючими материалами. Кроме того, в зданиях отсутствовали огнетушители.
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