В Барнауле из-за нарушений пожарной безопасности закрыли 17-этажный торгово-офисный центр

Барнаул. Алтайский край . В Барнауле из-за нарушений пожарной безопасности закрыли 17-этажный торгово-офисный центр «Гулливер». Об этом Интерфаксу рассказал источник, близкий к ситуации.

По словам собеседника агентства, «Гулливер» закрыли по решению суда. Согласно постановлению, ТЦ с площадью в почти 25 тыс. кв. м не будет работать до тех пор, пока в нем не устранят все выявленные нарушения.

В частности, во время проверок ТОЦ «Гулливер» (а также ряда других торговых центров Барнаула) обнаружили неисправности в система пожарной сигнализации и загромождение эвакуационных выходов, отделки их горючими материалами. Кроме того, в зданиях отсутствовали огнетушители.