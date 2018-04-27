«Ангелы Чернобыля». Как советские летчики спасли от радиации Северное полушарие

Более 30 лет назад ‐ 26 апреля 1986 года — в Советском Союзе произошла страшная катастрофа на Чернобыльской АЭС, затронувшая судьбы миллионов граждан тогда еще единой страны и 17 государств, которым выпало жить на зараженной территории. Ликвидация небывалой аварии потребовала огромных усилий — на борьбу с огнем и радиацией были брошены 595 тысяч человек. Около 165 тысяч из них стали инвалидами, а более 60 тысяч уже нет с нами.

СССР понес огромные материальные убытки, которые оцениваются в 18–26 миллиардов рублей только на начальном этапе.

Большую часть задач по ликвидации последствий катастрофы взяли на себя военные. В самых сложных работах с апреля по декабрь 1986 года участвовало свыше 90 тысяч солдат, прапорщиков и офицеров. Всего к мероприятиям в зоне отчуждения были привлечены 340 тысяч военнослужащих более 210 воинских частей.

Но одна из самых сложных миссий досталась военным летчикам, о которых рассказал еженедельнику «Звезда»

генерал-полковник

В то время Антошкин служил начальником штаба ВВС Киевского военного округа. Ему лично довелось управлять действиями сводной авиагруппы, направленной на ликвидацию аварии. По его словам, утром 26 апреля, через несколько часов после взрыва реактора станции, первый вертолет, поднятый по тревоге с киевского аэродрома Борисполь , вылетел на разведку обстановки в районе катастрофы.

Следующей ночью на аэродром Чернигов был перебазирован

отдельный гвардейский

транспортно-боевой

вертолетный полк, усиленный за счет авиации из других военных округов. Летчикам предстояло потушить раскаленные до 180 градусов графитовые стержни внутри самого реактора. Все остальные очаги возгорания к тому времени удалось погасить, но именно этот являлся причиной образования облака радиоактивного дыма, которое поднималось на высоту до 400 — 600 метров и с огромной быстротой распространяясь в разные стороны.

Все население городка Припять было эвакуировано за несколько часов утром 27 апреля. Ближе к вечеру того же дня с вертолетов на взорвавшийся четвертый энергоблок начали сбрасывать мешки с песком. По словам Антошкина, условия работы были куда хуже боевых, поскольку противник был невидим, но смертоносен.

Уровни радиации над горящим графитом, вблизи которого приходилось летать по 20–30 раз в сутки, составлял до 3–3,5 тысяч рентген в час. Вверх поднимался конус радиоактивного дыма. Фактически это была обстановка ядерной войны. При этом боевые машины не имели должной защиты, не было подготовленных площадок для посадки, не хватало приспособлений для сброса груза и людей для загрузки.

Пилоты, от которых в первую очередь зависела скорость ликвидации самой страшной аварии в истории атомной энергетики, были надеждой для всех. Без ликвидации пожара в реакторе и его перекрытия нельзя было приступить к работам на земле. Возможно, поэтому летчики и получили имя «ангелы Чернобыля ».

Авиаторов всячески старалось торопить начальство. Иногда Антошкину казалось, что справиться с поставленной задачей не удастся. Поступали приказы работать днем и ночью, добавить к используемым мешкам с песком еще и воду, чтобы снизить температуру горевшего графита. Это едва не привело к гибели экипажей нескольких вертолетов.

Пилоты уже двигались в сторону энергоблока, набрав воды в специальные конусы из реки Припяти, когда академик Валерий Легасов — разработчик реакторов — приказал немедленно развернуть боевые машины. Узнав о планах охлаждения водой, он пояснил, что образовавшаяся горючая смесь в реакторе при попадании на нее воды вызовет чудовищный взрыв, который просто уничтожит вертолеты.

Гасить реактор продолжили мешками с песком и болванками свинца. Делали это вручную бортовые техники, привязанные к вертолетам ремнями для страховки. Машины работали на высоте около 200 метров. По словам Антошкина, многих летчиков рвало уже после 2–3 вылетов, мучил кашель, а во рту чувствовалось ржавое железо.

Обычно экипажи совершали по 10–15 вылетов в день, но некоторые умудрялись делать это в пять раз чаще. Никогда командир сводной группы в своей жизни не видел такого энтузиазма и самопожертвования.

Обломки упавшего в 1986 году вертолета нашли на Чернобыльской АЭС Летчики выполняли и множество других задач при ликвидации катастрофы, но в первые дни главное дело шло медленно, несмотря на героические усилия. В реактор нужно было сбросить не меньше 5–6 тысяч тонн поглотителей, и сделать это руками летчиков было не под силу.

Для того чтобы ускорить процесс, потребовались нестандартные решения. На борт брали солдат, которые также участвовали в сбросе, Потом попробовали подвешивать мешки на балочные держатели, использовать кузова самосвалов, но это не помогало.

Тогда вспомнили про списанные тормозные парашюты и решили использовать их в качестве огромных кулей. Необходимый запас доставили со всех аэродромов Киевского военного округа, но их, по словам Антошкина, хватило на час работы.

Пришлось обратиться к главнокомандующему ВВС маршалу авиации Ефимову. И утром 29 апреля в район Чернобыля было доставлено необходимое количество парашютов. Обнаружилась еще одна проблема — у вертолетов

Ми-26 приспособления для внешней подвески сбрасывались вместе с грузами. Решением стало изготовление таких приспособлений на заводах Черниговской области и города Чернобыля.

Однако эти предприятия могли делать только несколько десятков устройств в сутки. На помощь пришли рабочие Киева, которые делали все возможное, чтобы помочь летчикам. Огонь в реакторе удалось потушить вечером 30 апреля. Вертолеты приступили к наращиванию слоя песка.

За время проведения операции, по словам Антошкина, было совершено свыше 28 тысяч вылетов. Более половины из них летчики сделали в первые пять месяцев борьбы с последствиями страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Только в зоне отчуждения и непосредственно над самой станцией работало около ста самолетов и вертолетов, экипажи которых решали задачи, которых мир еще не знал.

Такой интенсивной работы авиации в ограниченной зоне действия никогда до этого не было в мирное время. Пилоты проходили ротацию, но не всех удалось уберечь от больших доз излучения. Антошкин подчеркнул, что ни один летчик не свернул с боевого курса и не покинул поста без приказа.

Достойных награды среди авиаторов и представителей других родов войск было множество. Эти люди спасли от радиационного заражения, по меньшей мере, все Северное полушарие.