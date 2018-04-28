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В Нижегородской области начался лесокультурный сезон
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В Нижегородской области начался лесокультурный сезон 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.
По информации ведомства, в 2018 году в регионе лесовосстановительные работы запланированы на площади 12 тыс. га. В том числе, это посадка лесных культур на площади 3,6 тыс. га, естественное возобновление и комбинированное лесовосстановление. Также планируется произвести дополнение лесных культур на площади 2,1 тыс. га и агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами на площади 20,2 тыс.га.
Сейчас в регионе уже высажено посадка 270 га леса.
Как добавили в департаменте, Нижегородская область полностью обеспечена своим посадочным материалом для проведения всех лесовосстановительных работ в 2018 году.
В региональном деплесхозе напомнили, что в 2017 году лесовосстановительные работы в лесном фонде Нижегородской области были выполнены на рекордной за последние 10 лет площади. Общий объем лесовосстановления составил 15,5 тыс. га. В результате впервые за последние 5 лет обеспечен положительный баланс между объемами лесовосстановления и рубками лесных насаждений.
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