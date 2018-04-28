В Нижегородской области начался лесокультурный сезон

Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

По информации ведомства, в 2018 году в регионе лесовосстановительные работы запланированы на площади 12 тыс. га. В том числе, это посадка лесных культур на площади 3,6 тыс. га, естественное возобновление и комбинированное лесовосстановление. Также планируется произвести дополнение лесных культур на площади 2,1 тыс. га и агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами на площади 20,2 тыс.га.

Сейчас в регионе уже высажено посадка 270 га леса.

Как добавили в департаменте, Нижегородская область полностью обеспечена своим посадочным материалом для проведения всех лесовосстановительных работ в 2018 году.

В региональном деплесхозе напомнили, что в 2017 году лесовосстановительные работы в лесном фонде Нижегородской области были выполнены на рекордной за последние 10 лет площади. Общий объем лесовосстановления составил 15,5 тыс. га. В результате впервые за последние 5 лет обеспечен положительный баланс между объемами лесовосстановления и рубками лесных насаждений.