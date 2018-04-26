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При пожаре в Нее погибли мать и трое детей
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При пожаре в Нее погибли мать и трое детей 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
При пожаре в частном доме в Нее погибла женщина и её трое детей.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Костромской области, возгорание началось в ночь с 25 на 26 апреля, в 00.05. Спустя полчаса спасатели ликвидировали пожар. В результате огонь уничтожил дом. На месте происшествия сотрудники обнаружили тела четырех человек.
В Нею приехал глава региона Сергей Ситников. Он провел совещание с курирующими ведомствами. Губернатор поручил МЧС проанализировать статистику пожаров в городе. Как сообщили представители местной администрации, погибшая семья была неблагополучная. Она была на постоянном контроле органов опеки и муниципалитета.
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