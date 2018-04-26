При пожаре в Нее погибли мать и трое детей

При пожаре в частном доме в Нее погибла женщина и её трое детей.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Костромской области, возгорание началось в ночь с 25 на 26 апреля, в 00.05. Спустя полчаса спасатели ликвидировали пожар. В результате огонь уничтожил дом. На месте происшествия сотрудники обнаружили тела четырех человек.