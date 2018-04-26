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В Севастополе после проверок приостановили работу нескольких ТЦ
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В Севастополе после проверок приостановили работу нескольких ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Ленинский районный суд Севастополя временно остановил работу нескольких торговых и развлекательных центров города из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности, сообщила пресс-служба суда.
Массовые проверки торговых центров на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 60 человек, среди них много детей. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
Проверки установили, что в Севастополе и Балаклаве работают торговые и развлекательные центры с нарушениями законодательства о пожарной безопасности, сообщили в прокуратуре города. В Ленинский райсуд города было направлено несколько исков об устранении нарушений. Прокуратура также настаивала на время их устранения приостановить эксплуатацию зданий.
"По результатам рассмотрения ходатайств о принятии мер по обеспечению исков судьями Ленинского районного суда города Севастополя вынесены определения об их удовлетворении", — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в суде, приостановлена эксплуатация нескольких торговых центров города, автосалона, строительного торгового центра, развлекательного центра в Балаклаве, а также бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система для детей».
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