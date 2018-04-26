Ещё
Частицу «Вечного огня» из Петрозаводска передадут в Петербург
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Частицу «Вечного огня» из Петрозаводска передадут в Петербург 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Огонь из Карелии вместе с другими «Вечными Огнями» из городов-героев и городов воинской славы Северо-Запада сольются в «Единую чашу воинской славы».
27 апреля в 15:00 пройдет торжественная линейка и заступление почетного караула на пост у мемориального комплекса «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» на площади Ленина в Петрозаводске.
Как сообщают в министерстве спорта, в этом году Карелия поддержала проект «Честь и достоинство», который посвящен Победе в Великой Отечественной войне. В рамках акции в эту пятницу состоится церемония передачи «Вечного Огня» из Петрозаводска в Город-герой Санкт-Петербург.
4 мая огонь вместе с другими «Вечными Огнями» из городов-героев и городов воинской славы Северо-Запада сольются в «Единую чашу воинской славы». Отмечается, что это будет символизировать общий вклад народов России в победу над фашизмом и подчеркивать особый статус Петербурга, выстоявшего блокаду.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Персонал «Зимней вишни» спасал телевизоры вместо людей Мусорные контейнеры горели в Петрозаводске накануне вечером Пожар на улице Лыжной: люди прыгали из окон второго этажа (видео)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом194
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…405
Умерла звезда сериала «Сваты»60
Макаревич снова оскорбил россиян933
Москва обратилась к Киеву с жестким требованием98
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение