Частицу «Вечного огня» из Петрозаводска передадут в Петербург 

Огонь из Карелии вместе с другими «Вечными Огнями» из городов-героев и городов воинской славы Северо-Запада сольются в «Единую чашу воинской славы».
27 апреля в 15:00 пройдет торжественная линейка и заступление почетного караула на пост у мемориального комплекса «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» на площади Ленина в Петрозаводске.
Как сообщают в министерстве спорта, в этом году Карелия поддержала проект «Честь и достоинство», который посвящен Победе в Великой Отечественной войне. В рамках акции в эту пятницу состоится церемония передачи «Вечного Огня» из Петрозаводска в Город-герой Санкт-Петербург.
4 мая огонь вместе с другими «Вечными Огнями» из городов-героев и городов воинской славы Северо-Запада сольются в «Единую чашу воинской славы». Отмечается, что это будет символизировать общий вклад народов России в победу над фашизмом и подчеркивать особый статус Петербурга, выстоявшего блокаду.
По материалам: ptzgovorit.ru