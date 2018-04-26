Уважаемые жители района!

10 мая 2018 года в 19.00 в актовом зале управы района Нагатино-Садовники по адресу: ул. Академика Миллионщикова, д.37 состоится встреча начальника Управления по ЮАО ГУ МЧС России по городу Москве С. М. Скрыльникова

с жителями района

Повестка дня:

1. Об обстановке с пожарами и их последствиями за истекший период 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

2. О выездах пожарных подразделений на тушение пожаров, проблемных вопросах возникающих при тушении пожаров, состоянии проездов и подъездов для пожарной и специальной техники, укомплектованности и работоспособности систем противопожарной защиты объектов и наружных источников водоснабжения.

3. О проводимых (планируемых) сезонных профилактических мероприятиях, направленных на снижение количества пожаров и последствий от них.

Управа района