Ещё
Уважаемые жители района!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уважаемые жители района! 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 2 часа назад
10 мая 2018 года в 19.00  в актовом зале управы района Нагатино-Садовники по адресу: ул. Академика Миллионщикова, д.37  состоится встреча начальника Управления по ЮАО ГУ МЧС России по городу Москве С. М. Скрыльникова
с жителями района
Повестка дня:
1. Об обстановке с пожарами и их последствиями за истекший период 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
2. О выездах пожарных подразделений на тушение пожаров, проблемных вопросах возникающих при тушении пожаров, состоянии проездов и подъездов для пожарной и специальной техники, укомплектованности и работоспособности систем противопожарной защиты объектов и наружных источников водоснабжения.
3. О проводимых (планируемых) сезонных профилактических мероприятиях, направленных на снижение количества пожаров и последствий от них.
Управа района
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы: последние новости
Собянин: Детские технопарки - пример интеграции школьного и профессионального образования 18-19 апреля в ЦЗМол состоится молодежная ярмарка вакансий «Занятость без границ»! ОСТОРОЖНО! КРАЖИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом194
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…405
Умерла звезда сериала «Сваты»60
Макаревич снова оскорбил россиян933
Москва обратилась к Киеву с жестким требованием98
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение