В магнитогорском торговом центре «Радуга вкуса» сгорели несколько павильонов

В ночь на пятницу, 27 апреля, в Магнитогорске загорелся торговый центр «Радуга вкуса». Пламя повредило несколько павильонов. На месте происшествия работали три десятка пожарных. Никто не пострадал.

Фото и видео с места ЧП делятся очевидцы в соцсетях. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области , сообщение о возгорании поступило в 3:42, первые подразделения пожарных прибыли уже через три минуты.

— В тушении было задействовано 32 человека и девять единиц техники. Открытое горение было локализовано в 4:24. Предварительно, были нарушены правила технической эксплуатации электрооборудования, — сообщили в МЧС.

В Магнитогорске вспыхнул ТЦ Судя по кадрам, сделанным внутри центра, от огня пострадало несколько торговых павильонов.

Ранее прокуратура потребовала закрыть магнитогорский ТРК «Гостиный двор». Там наши 82 нарушения, в том числе просроченные огнетушители, неработающую пожарную сигнализацию и торговые точки на путях эвакуации.

Тема безопасности в ТРК стала особенно острой после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который начался днём 25 марта и унёс жизни, по уточнённым данным СКР, 60 человек.

Прокуратура Челябинской области вместе с МЧС после этого начали проверки пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. 74.ru проверил, куда ведут пути эвакуации пяти крупнейших торгово-развлекательных комплексов города. Подробности — в нашем репортаже.