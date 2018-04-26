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Проверка нежилых домов прошла в Замоскворечье
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Проверка нежилых домов прошла в Замоскворечье 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 38 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Комиссионное обследование частично отселенных домов состоялось 25 апреля в Замоскворечье.
Мониторинг провела группа из сотрудников Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», участкового и пожарного.
— Проверка состоялась на следующих адресах: Кожевническая улица, дом 17, строение 1: Люсиновская улица, дом 27; и Большая Серпуховская, 50. Никаких нарушений и проблем не обнаружено, — сообщил Алексей Поляков, заместитель директора «Жилищника» по вопросам безопасности.
Отметим, что рейд состоялся в рамках обеспечения антитеррористической безопасности.
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