Ещё
Два первоклассника чуть не спалили село в ЕАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два первоклассника чуть не спалили село в ЕАО 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Вчера вечером к селу Аур подступило пламя от подожженной травы. Пожарные, добровольцы и местные жители отстояли село от огня.
Рядом с очагом пожара были замечены двое первоклассников, сообщает ИА ЕАОMedia.
С родителями мальчиков провели беседу о недопустимости бесконтрольного нахождения детей на улице и баловства с огнем.
Материалы по юным поджигателям переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
Напомним, на этой неделе из-за пала травы сгорели два жилых дома в биробиджанском поселке Кирпичики. Прокуратура намерена принять меры в отношении чиновников, не подготовивших поселок к пожару.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Семьям погибших при пожаре в кемеровском ТЦ произвели выплаты «Просим не поддаваться панике». Крупнейший ТЦ Ямала назвал «вбросами» слухи о своем закрытии Бастрыкин: на расследование пожара в ТЦ «Зимняя вишня» требуется несколько месяцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…198
Макаревич снова оскорбил россиян477
Умерла звезда сериала «Сваты»50
У Клюева нашли тяжелую болезнь27
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии14
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
00:08
Нетребко довела до слез посланием о Хворостовском
Шоу-бизнес
00:57
Агутин рассказал о состоянии Преснякова-старшего
Шоу-бизнес
00:20
Жена Тарасова попала в больницу
Шоу-бизнес
01:24
Цымбалюк-Романовская потеряла Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:59
Звезда шоу «Холостяк» попала в ДТП
Шоу-бизнес
00:30
Медики рассказали о состоянии Шарля Азнавура
Шоу-бизнес
03:22
Кончита Вурст перестала быть женщиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение