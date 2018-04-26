Два первоклассника чуть не спалили село в ЕАО

Вчера вечером к селу Аур подступило пламя от подожженной травы. Пожарные, добровольцы и местные жители отстояли село от огня.

Рядом с очагом пожара были замечены двое первоклассников, сообщает ИА ЕАОMedia.

С родителями мальчиков провели беседу о недопустимости бесконтрольного нахождения детей на улице и баловства с огнем.

Материалы по юным поджигателям переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.