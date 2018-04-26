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В России проходят мероприятия в память о чернобыльской катастрофе
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В России проходят мероприятия в память о чернобыльской катастрофе 

Газета.Ru 49 минут назад
26 апреля, в Международный день памяти о жертвах этой катастрофы, во многих городах России проходят тематические мероприятия и акции, передает ФБА «Экономика сегодня».
Организованы фотовыставки и кинопоказы, а также панихиды в храмах и мемориальные церемонии, посвященные ликвидаторам последствий и всем людям, пострадавшим от облучения.
Напомним, радиоактивные материалы от горящего четвертого энергоблока были разнесены ветром по огромной территории. В СССР и странах Европы, по неофициальным данным, погибли в общей сложности до четырех тысяч человек.
Высокие дозы радиации получили около 600 тысяч ликвидаторов, участвовавших в тушении пожаров, более 20 тысяч заболели раком щитовидной железы. Остаточные явления до сих пор переживают в Белоруссии, России и на Украине.
Общемировые расходы минимизацию последствий аварии достигли 590 млрд долларов.
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