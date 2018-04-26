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24 человека получили ранения в результате взрыва газового баллона в Индии
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24 человека получили ранения в результате взрыва газового баллона в Индии 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Нью-Дели, 26 апреля /Синьхуа/ — По меньшей мере 24 человека получили ранения в результате взрыва цилиндра в лагере рабочих индийского штата Пенджаб в четверг, сообщила полиция.
"Взрыв произошел, когда рабочие готовили еду в одном из временных домов в колонии New Smart района Джаспура города Лудхиана", — сказал сотрудник полиции.
"Газовый баллон загорелся и взорвался, когда рабочие попытались потушить его водой", — сказал он.
Сотрудник констатировал, что собравшиеся возле дома люди получили травмы в результате взрыва, добавив, что состояние пяти человек серьезное.
По его словам, начато расследование инцидента. —0—
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