Воронежскую поликлинику эвакуировали из-за забытой сумки

В четверг, 26 апреля, из-за забытой сумки эвакуировали посетителей и сотрудников поликлиники в Воронежской областной клинической больнице №1, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

За 15 минут здание покинули в общей сложности 700 человек. Прием пациентов пришлось приостановить на час.

«Подозрительный предмет заметили пациенты, сообщившие о находке персоналу больницы. На место происшествия были вызваны сотрудники спецслужб, которые обследовали сумку и ничего опасного не обнаружили. В настоящее время медучреждение работает в обычном режиме, прием пациентов продолжается», — рассказали в облздраве.