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Воронежскую поликлинику эвакуировали из-за забытой сумки
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Воронежскую поликлинику эвакуировали из-за забытой сумки 

АиФ 23 минуты назад
Фото: АиФ
В четверг, 26 апреля, из-за забытой сумки эвакуировали посетителей и сотрудников поликлиники в Воронежской областной клинической больнице №1, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
За 15 минут здание покинули в общей сложности 700 человек. Прием пациентов пришлось приостановить на час.
«Подозрительный предмет заметили пациенты, сообщившие о находке персоналу больницы. На место происшествия были вызваны сотрудники спецслужб, которые обследовали сумку и ничего опасного не обнаружили. В настоящее время медучреждение работает в обычном режиме, прием пациентов продолжается», — рассказали в облздраве.
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