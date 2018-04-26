В Кремле назвали выявленные после пожара в Кемерово нарушения чудовищными

Следственный комитет постоянно информирует о ряде выявленных фактов — о нарушениях тех или иных правил, многие из них, конечно, являются чудовищными, то, что собственно и привело к потере такого количества людей и детей", — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле видели публикации о нарушениях и причинах трагедии в Кемерово

"Действительно, мы видели эти материалы. Если вы говорите о материалах по результатам следственных действий, которые идут в связи с трагедией, которая была в Кемерово, то этих результатов пока нет, и эти результаты может достоверно предоставить только Следственный комитет, который выполняет следственные действия", — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Кемеровский областной суд принял решение оставить начальника пожарного звена Сергея Генина , обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре в Кемерово, под арестом до 11 июня.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.