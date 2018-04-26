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В Кремле назвали выявленные после пожара в Кемерово нарушения чудовищными
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В Кремле назвали выявленные после пожара в Кемерово нарушения чудовищными 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ/РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что СК информирует о нарушениях, выявленных после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».
"Следственный комитет постоянно информирует о ряде выявленных фактов — о нарушениях тех или иных правил, многие из них, конечно, являются чудовищными, то, что собственно и привело к потере такого количества людей и детей", — сказал Песков.
Он добавил, что в Кремле видели публикации о нарушениях и причинах трагедии в Кемерово
"Действительно, мы видели эти материалы. Если вы говорите о материалах по результатам следственных действий, которые идут в связи с трагедией, которая была в Кемерово, то этих результатов пока нет, и эти результаты может достоверно предоставить только Следственный комитет, который выполняет следственные действия", — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что Кемеровский областной суд принял решение оставить начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре в Кемерово, под арестом до 11 июня.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.
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