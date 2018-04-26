В Кремле признают наличие проблем в системе МЧС, но призывают трезво оценивать ситуацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. В Кремле признают наличие проблем в системе МЧС , руководству страны они известны, призывают трезво оценивать ситуацию.

"То, что есть определенные проблемы, этого никто не скрывает. Поэтому здесь нельзя поддаваться эмоциям, нужно трезво оценивать ситуацию. Руководству страны о всех имеющихся проблемах хорошо известно", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , отвечая на просьбу прокомментировать материал газеты «Коммерсантъ» с критикой общего положения дел в пожарной службе, подготовленный после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

В Кремле видели материалы СМИ с критикой, они не во всем совпадают с информацией, которая поступает по линии МЧС.

"Мы, действительно, видели эти материалы", — сказал Песков.

"Что касается материалов, в том числе авторских, о положении дел в пожарной службе, они не во всем сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомства", — добавил он.