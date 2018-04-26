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В Кремле признают наличие проблем в системе МЧС, но призывают трезво оценивать ситуацию
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В Кремле признают наличие проблем в системе МЧС, но призывают трезво оценивать ситуацию 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. В Кремле признают наличие проблем в системе МЧС, руководству страны они известны, призывают трезво оценивать ситуацию.
"То, что есть определенные проблемы, этого никто не скрывает. Поэтому здесь нельзя поддаваться эмоциям, нужно трезво оценивать ситуацию. Руководству страны о всех имеющихся проблемах хорошо известно", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать материал газеты «Коммерсантъ» с критикой общего положения дел в пожарной службе, подготовленный после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
В Кремле видели материалы СМИ с критикой, они не во всем совпадают с информацией, которая поступает по линии МЧС.
"Мы, действительно, видели эти материалы", — сказал Песков.
"Что касается материалов, в том числе авторских, о положении дел в пожарной службе, они не во всем сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомства", — добавил он.
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