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Из-за коробки с котятами эвакуирована новосибирская электричка
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Из-за коробки с котятами эвакуирована новосибирская электричка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Сегодня днем пассажиров электрички на станции Новосибирск — Южный эвакуировали из-за подозрительной коробки. На момент остановки в вагонах находились 166 человек. Поезд был отогнан в тупик, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. В течение 15 минут сотрудники транспортной полиции выяснили, что в найденной коробке находятся пять безобидных котят. Для доставки пассажиров к месту следования со станции Новосибирск–Главный был направлен резервный состав. Электропоезд продолжил следование с задержкой 46 минут. На движение других поездов инцидент не повлиял. Специалисты рассказали, что котят передадут в Новосибирский центр по проблемам домашних животных. Их жизни ничто не угрожает.
«ФедералПресс» ранее писал: сегодня ночью в Республиканской клинической больнице им. Куватова в Уфе произошел крупный пожар. Горение произошло на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. Дежурный персонал родильного отделения самостоятельно эвакуировал из здания медицинского учреждения 213 человек, 54 из которых — дети. В ходе тушения пожара спасателями также было эвакуировано еще 25 человек.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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