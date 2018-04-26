Из-за коробки с котятами эвакуирована новосибирская электричка 

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Семьям погибших при пожаре в кемеровском ТЦ произвели выплаты

«Просим не поддаваться панике». Крупнейший ТЦ Ямала назвал «вбросами» слухи о своем закрытии

Опрос: более 40 % россиян не верят информации властей о пожаре в Кемерове