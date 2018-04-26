Вечный огонь пытались взорвать в Пермской области 

В городе Губаха Пермской области неизвестные попытались взорвать Вечный огонь.
Вандалы бросили аэрозольные баллоны в чашу Вечного огня и скрылись, сообщает телеграм-канал «360tv».
Очевидцы сообщают, что прозвучало около десяти хлопков.
Видео с места происшествия приводит РЕН ТВ.
Отмечается, что в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю заявили об отсутствии обращений от граждан по данному факту.
Полицейские осмотрели мемориала, повреждений обнаружено не было.
Ранее сообщалось, что в Омской области подростки пожарили крабовое мясо на Вечном огне.