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Вечный огонь пытались взорвать в Пермской области
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Вечный огонь пытались взорвать в Пермской области 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В городе Губаха Пермской области неизвестные попытались взорвать Вечный огонь.
Вандалы бросили аэрозольные баллоны в чашу Вечного огня и скрылись, сообщает телеграм-канал «360tv».
Очевидцы сообщают, что прозвучало около десяти хлопков.
Видео с места происшествия приводит РЕН ТВ.
Отмечается, что в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю заявили об отсутствии обращений от граждан по данному факту.
Полицейские осмотрели мемориала, повреждений обнаружено не было.
Ранее сообщалось, что в Омской области подростки пожарили крабовое мясо на Вечном огне.
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