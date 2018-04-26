Трое детей и девять взрослых спасены из горящего дома в Шахунье

12 человек, в том числе трое детей, были спасены из горящего дома на улице Комсомольской в Шахунье вчера, 25 апреля. Одновременно эвакуированы еще четверо жильцов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании в подвале многоквартирного жилого дома поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 12.08. На место происшествия незамедлительно прибыли первые подразделения. К тому моменту наблюдалось сильное задымление в подвале и в подъезде. Первым делом пожарные стали спасать людей. Никто из жильцов не пострадал.

С огнем боролись 19 человек, привлекалось пять единиц техники. Пожар был ликвидирован на площади десять квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ в подвале.

Напомним, неосторожность рабочего при резке металла болгаркой привела к пожару в Выксе.