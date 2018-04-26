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СМИ заявили, что в МЧС передумали подавать в суд на Михалкова
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СМИ заявили, что в МЧС передумали подавать в суд на Михалкова 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
По данным СМИ, глава МЧС Владимир Пучков собирался подавать в суд на режиссера Никиту Михалкова, но «на самом верху» его отговорили от разбирательств.
После выхода программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» с критикой министерства и пожарных, плохо сработавших во время пожара к Кемерово, юристы-спасатели стали готовить судебные иски к Михалкову и к телеканалу. Как говорят специалисты, которые готовили иск, «перспективы его были очень хорошие», пишет издание «Аргументы недели».
«Однако, когда на самом верху узнали о том, что мы решили выступить против самого Михалкова, министра вызвали на ковер и очень настоятельно посоветовали сильно «не возбуждаться», так как если об этом узнает «Сам», то Пучков не просто вылетит из своего кресла, но и может попасть в совсем другие места. Пришлось срочно собрать пресс-конференцию и просто назвать выступление Михалкова «бредом», — цитирует издание свои источники в МЧС.
Напомним, ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что ему жаль тех, кто смотрит передачу режиссера Никиты Михалкова «Бесогон», назвав его критику в адрес пожарных и спасателей бредом.
Так Пучков отреагировал на обвинения режиссера Никиты Михалкова. В программе «Бесогон» последний раскритиковал работу ведомства в связи с трагедией в «Зимней вишне». По мнению Михалкова, МЧС переживает кризисное время, поскольку происходят сокращения личного состава, по его словам, тушить пожары некому.
Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре. По данным МЧС, к пожару привело короткое замыкание, вызванное протечкой через крышу.
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