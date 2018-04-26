На «Мосфильме» появятся новые павильоны и жилой комплекс

На территории «Мосфильма» появятся два новых павильона — съемочный и складской, их разместят на месте сносимого пиротехнического цеха и складов. Рядом установят стелу «Мосфильм» из трехметровых букв.

В пятиэтажном комплексе часть помещений отдадут под административно-бытовые нужды, на втором и третьем этажах оборудуют зоны для реквизита, на цокольном этаже будет стоянка для ретроавтомобилей и стилизованных под старину конных повозок.

В производственно-культурном центре будут проводиться экскурсии. Одноэтажный павильон предназначен для съемки фильмов. Также здесь разместятся гримерные комнаты, раздевалки, костюмерные.

Площадь жилого комплекса «Вишневый сад» составит 162 тысячи квадратных метров. Пять многоэтажных домов объединят подземным этажом с автостоянкой и офисами для управляющей компании.