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Сотрудница «Зимней вишни» пыталась спасти телевизор вместо людей
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Сотрудница «Зимней вишни» пыталась спасти телевизор вместо людей 

Lenta.ru 51 минуту назад
Одна из потерпевших по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Ксения Зимина рассказала о действиях персонала во время ЧП. Ее речь прозвучала во время судебного заседания о рассмотрении жалобы на арест обвиняемого в халатности пожарного Сергея Генина, передает «Интерфакс».
«Я оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор», — рассказала Зимина. В это время пожарные, по ее словам, «бегали по сторонам и не знали, что делать».
Ранее во время заседания выступила адвокат Елена Киселева. «Пожарные приехали максимально быстро, по первому вызову», — заявила она. Защитница подчеркнула, что вызов поступил не от посетителей цента, а от человека, который живет в доме напротив «Зимней вишни».
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек. Уголовное дело расследуется по трем статьям, среди которых поджог, при этом основная причина возгорания — замыкание электропроводки. По делу были задержаны несколько человек, в том числе персонал центра и начальник пожарного звена Сергей Генин, которого арестовали по подозрению в халатности.
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