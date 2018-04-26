Костромской детский центр «В гостях у сказки» возобновил работу

Костроме после кратковременного закрытия возобновил свою работу детский развлекательный центр «В гостях у сказки» на улице Никитской, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Напомним, что центр закрыли после проверки пожарной безопасности. Здание детского центра не было оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода. Для отделки помещений центра использовали материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности, двери эвакуационных выходов открывались не по направлению эвакуации людей. Как говорят сотрудники центра «В гостях у сказки», все нарушения устранены, так что заведение работает в прежнем режиме.

Напомним, проверку не прошли ТЦ «Авокадо» и «Паново», которые также закрыли, кафе «Терем» на улице Никитской, квесты Oz на улице Ткачей.

«Авокадо» открылся 24 апреля.