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Костромской детский центр «В гостях у сказки» возобновил работу
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Костромской детский центр «В гостях у сказки» возобновил работу 

k1news.ru 54 минуты назад
Фото: k1news.ru
В Костроме после кратковременного закрытия возобновил свою работу детский развлекательный центр «В гостях у сказки» на улице Никитской, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Напомним, что центр закрыли после проверки пожарной безопасности. Здание детского центра не было оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода. Для отделки помещений центра использовали материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности, двери эвакуационных выходов открывались не по направлению эвакуации людей. Как говорят сотрудники центра «В гостях у сказки», все нарушения устранены, так что заведение работает в прежнем режиме.
Напомним, проверку не прошли ТЦ «Авокадо» и «Паново», которые также закрыли, кафе «Терем» на улице Никитской, квесты Oz на улице Ткачей.
«Авокадо» открылся 24 апреля.
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