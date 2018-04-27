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Пучков поручил оказать дополнительную помощь семьям погибших пожарных
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Пучков поручил оказать дополнительную помощь семьям погибших пожарных 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Реальное время
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил оказать дополнительную помощь семьям пожарных, погибших при исполнении служебного долга.
"Я попрошу оказать помощь и поддержку всем родным и близким пожарных, которые погибли при тушении пожаров, проявив мужество, самоотверженность и профессионализм", — сказал Пучков на Всероссийской конференции «Об итогах развития пожарной охраны в современной России» в преддверии Дня пожарной охраны, отмечаемого 30 апреля.
Министр назвал пожарных «героями нашего времени», которые выполняли в мирное время боевые задачи.
В этом году при тушении пожаров и спасении людей погибли четверо пожарных.
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