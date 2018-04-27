Пучков поручил оказать дополнительную помощь семьям погибших пожарных

"Я попрошу оказать помощь и поддержку всем родным и близким пожарных, которые погибли при тушении пожаров, проявив мужество, самоотверженность и профессионализм", — сказал Пучков на Всероссийской конференции «Об итогах развития пожарной охраны в современной России » в преддверии Дня пожарной охраны, отмечаемого 30 апреля.

Министр назвал пожарных «героями нашего времени», которые выполняли в мирное время боевые задачи.

В этом году при тушении пожаров и спасении людей погибли четверо пожарных.