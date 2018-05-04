МЧС применит в Москве 26 беспилотников для мониторинга пожарной безопасности

"В связи с устоявшейся теплой погодой личный состав ГУ МЧС России по Москве будет работать в усиленном режиме несения службы. Мониторинг потенциально опасных районов будет осуществляться при помощи 26 беспилотных авиационных систем", — сказали в ГУ МЧС.

Беспилотники будут задействованы для проведения воздушной разведки пожароопасных территорий, в частности, парковых и лесопарковых зон и выполнения задач по вскрытию очагов пожаров и иных чрезвычайных ситуаций. «Кроме того, беспилотники будут использованы для патрулирования прибрежных территорий и московской акватории», — отметили в главке, пояснив, что один из беспилотников оснащен тепловизором, что позволяет обнаруживать людей и скрытые источники возгорания в темное время суток.

"Кроме того, 350 сотрудников столичного Управления МЧС и добровольцев будут патрулировать лесопарковые зоны в выходные дни", — сообщили в пресс-службе. Особое внимание представители столичного главка МЧС уделят садоводческим некоммерческим товариществам, расположенным на территории Новой Москвы. Инспекторы проведут рейды, в ходе которых населению напомнят правила пожарной безопасности, а также о запрете палов сухой травы.

Патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Москве обеспечат безопасность на водных объектах. В случае необходимости сотрудники ГИМС готовы к ликвидации возгораний на береговой территории: каждый катер оснастили средствами пожаротушения — пожарными мотопомпами и огнетушителями.

"Ежесуточно к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия на территории Москвы находится в готовности группировка сил и средств в количестве порядка 1500 человек и более 400 единиц пожарно-спасательной техники. Кроме того, 16 единиц поливомоечной техники находятся на боевом дежурстве совместно с подразделениями Федеральной государственной противопожарной службы на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Всего в боевой готовности к реагированию на возможные происшествия находится 650 единиц поливомоечной техники Комплекса городского хозяйства", — добавили в главке МЧС.