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МЧС после «Зимней Вишни» предложило расширить полномочия пожарного надзора
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МЧС после «Зимней Вишни» предложило расширить полномочия пожарного надзора 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. МЧС России после пожара в ТЦ в Кемерово, где погибли 60 человек, разработало поправки в законодательство, расширяющие полномочия пожарного надзора, сообщил представитель Главного управления МЧС России по Москве на круглом столе в Общественной палате.
"После трагедии в Кемерово МЧС России разработан проект закона «О внесении изменений в федеральный закон „О пожарной безопасности“, а также в отдельные законодательные акты РФ, который в случае его утверждения расширит полномочия органов государственного пожарного надзора», — сказал представитель управления.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Как отмечал глава МЧС Владимир Пучков, комиссия министерства приходила проверять здание ТЦ в 2016 году, но так как предприятия, которые там располагались — малый бизнес, они освобождены от проверок. Им были выданы рекомендации, которые не были выполнены, отметил министр.
РИА Новости: последние новости
Источник сообщил о гибели двоих детей при пожаре в Брянской области Барнаульцы простились с детьми, погибшими в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово В Севастополе после проверок приостановили работу нескольких ТЦ
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