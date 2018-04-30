МЧС назвало среднее время реагирования российских пожарных на вызов

Профессиональное сообщество и все сотрудники МЧС отмечают 30 апреля День пожарной охраны. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», в соответствии с которым в Москве вводилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров.

"Сегодня, когда среднее время реагирования на происшествия составляет две-три минуты, пожарные делают все, чтобы сократить считанные секунды для прибытия в зону бедствия", — пояснили в министерстве.

В состав Федеральной противопожарной службы входят 3 тысячи 658 подразделений общей численностью 173,59 тысячи человек. По данным МЧС, сотрудники ведомства ежегодно около 2 миллионов раз выезжают на пожары. В прошлом году они ликвидировали более 130 тысяч возгораний и спасли жизни около 170 тысяч человек.

Кроме того, инспекторы Государственного пожарного надзора ежегодно проводят 1,5 миллиона мероприятий по контролю за пожарной безопасностью, благодаря чему удается предотвратить до 450 тысяч пожаров.