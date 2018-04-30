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МЧС назвало среднее время реагирования российских пожарных на вызов
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МЧС назвало среднее время реагирования российских пожарных на вызов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Красный Север
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Среднее время реагирования российских пожарных на вызов составляет две-три минуты, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Профессиональное сообщество и все сотрудники МЧС отмечают 30 апреля День пожарной охраны. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», в соответствии с которым в Москве вводилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров.
"Сегодня, когда среднее время реагирования на происшествия составляет две-три минуты, пожарные делают все, чтобы сократить считанные секунды для прибытия в зону бедствия", — пояснили в министерстве.
В состав Федеральной противопожарной службы входят 3 тысячи 658 подразделений общей численностью 173,59 тысячи человек. По данным МЧС, сотрудники ведомства ежегодно около 2 миллионов раз выезжают на пожары. В прошлом году они ликвидировали более 130 тысяч возгораний и спасли жизни около 170 тысяч человек.
Кроме того, инспекторы Государственного пожарного надзора ежегодно проводят 1,5 миллиона мероприятий по контролю за пожарной безопасностью, благодаря чему удается предотвратить до 450 тысяч пожаров.
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