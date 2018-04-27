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МЧС исправит все системные ошибки в пожарной охране
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МЧС исправит все системные ошибки в пожарной охране 

ТАСС 2 часа назад
Фото: СибДепо
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. МЧС России исправит все системные ошибки, допущенные еще значительное время назад, но будет делать это без выступающих в СМИ «помощников».
Об этом сообщил заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Владимир Дежкин.
"Все системные ошибки, допущенные в пожарной охране еще до 2012 года, мы постепенно исправляем. И я уверен, что мы их исправим", — сказал он на Всероссийской конференции «Об итогах и перспективах развития пожарной охраны в современной России». «Только вести эту работу мы будем без тех помощников, которые сейчас активно выступают в СМИ якобы в поддержку пожарной охраны, а на самом деле наносят ей значительный вред», — отметил Дежкин.
По его словам, сейчас ведется работа по совершенствованию нормативной правовой базы, нормативов обеспеченности подразделений всех видов пожарной охраны пожарной техникой, оборудованием, а также по штатной численности личного состава подразделений пожарной охраны и кадрам. «Кроме того, проводится работа совместно с Министерством труда по разработке и утверждению правил охраны труда в подразделениях пожарной охраны. Ориентировочный срок принятия указанных актов — 2019 год», — добавил Дежкин.
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