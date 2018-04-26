МЧС: Детские лагеря Москвы прошли проверки на пожарную безопасность

Детские летние лагеря Москвы проверены на соблюдение правил пожарной безопасности, все нарушения устранены. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника отдела надзора в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Юрий Латышов.

«В рамках надзорно-профилактической операции «Отдых» все объекты летнего детского оздоровительного отдыха, расположенные на территории Москвы, проверены, уже сейчас можно сказать, что все нарушения по требованиям пожарной безопасности устранены в полном объеме. Данные объекты оснащены необходимым количеством средств автоматической пожарной защиты, оснащены необходимым количеством первичных средств пожаротушение. На всех объектах детского отдыха нами проведены профилактические мероприятия с обслуживающим персоналом, со всеми сотрудниками», — сообщил Ю. Латышов.

Он отметил, что в московских детских лагерях сформированы добровольные пожарные команды из числа обслуживающего персонала.