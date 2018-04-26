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МЧС: Детские лагеря Москвы прошли проверки на пожарную безопасность
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МЧС: Детские лагеря Москвы прошли проверки на пожарную безопасность 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Детские летние лагеря Москвы проверены на соблюдение правил пожарной безопасности, все нарушения устранены. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника отдела надзора в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Юрий Латышов.
«В рамках надзорно-профилактической операции «Отдых» все объекты летнего детского оздоровительного отдыха, расположенные на территории Москвы, проверены, уже сейчас можно сказать, что все нарушения по требованиям пожарной безопасности устранены в полном объеме. Данные объекты оснащены необходимым количеством средств автоматической пожарной защиты, оснащены необходимым количеством первичных средств пожаротушение. На всех объектах детского отдыха нами проведены профилактические мероприятия с обслуживающим персоналом, со всеми сотрудниками», — сообщил Ю. Латышов.
Он отметил, что в московских детских лагерях сформированы добровольные пожарные команды из числа обслуживающего персонала.
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