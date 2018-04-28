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Более 500 сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность в майские праздники в Москве
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Более 500 сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность в майские праздники в Москве 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
В период майских праздников в столице пожарную безопасность обеспечат более 500 сотрудников МЧС и добровольцев, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления спасательного ведомства.
«1 мая в местах проведения массовых мероприятий пожарную безопасность на 30 объектах обеспечат 14 единиц пожарно-спасательной техники и порядка 150 сотрудников МЧС и добровольных пожарных. Также 350 сотрудников столичного управления МЧС и добровольцев будут патрулировать лесопарковые зоны в праздничные дни. Отдыхающим разъяснят правила пожарной безопасности, последствия разжигания костров, а также напомнят, что на территории Москвы приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах», — рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, сотрудники МЧС проведут рейды в садоводческих товариществах ТиНАО и напомнят гражданам о правилах пожарной безопасности и о запрете сжигания сухой травы. Безопасность на воде обеспечат патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Москве, а также добровольцы.
В пресс-службе заметили, что в столице ежесуточно готовы среагировать на пожары и ЧС около 1,5 тыс. человек и 400 единиц пожарно-спасательной техники.
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