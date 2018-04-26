Два автомобиля подожгли в Шатках

Два отечественных автомобиля горели в рабочем поселке Шатки минувшей ночью, 25 апреля. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о случившемся поступила в центр управления в кризисных ситуациях около половины четвертого утра. На вызов прибыли девять пожарных и четыре единицы техники. К тому моменту огонь уже охватил автомобиль «Лада-Калина» и микроавтобус «ГАЗель». В результате поджога машины обгорели на площади два квадратных метра.

Напомним, неосторожность рабочего при резке металла болгаркой привела к пожару в Выксе.