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Два автомобиля подожгли в Шатках
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Два автомобиля подожгли в Шатках 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Два отечественных автомобиля горели в рабочем поселке Шатки минувшей ночью, 25 апреля. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о случившемся поступила в центр управления в кризисных ситуациях около половины четвертого утра. На вызов прибыли девять пожарных и четыре единицы техники. К тому моменту огонь уже охватил автомобиль «Лада-Калина» и микроавтобус «ГАЗель». В результате поджога машины обгорели на площади два квадратных метра.
Напомним, неосторожность рабочего при резке металла болгаркой привела к пожару в Выксе.
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