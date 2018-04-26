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Прокуратура просит закрыть крупнейший ТЦ Кургана из-за нарушений пожарной безопасности
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Прокуратура просит закрыть крупнейший ТЦ Кургана из-за нарушений пожарной безопасности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Курганской области обратилась в суд с иском о запрете эксплуатации крупнейшего торгово-развлекательного центра Кургана в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями требований противопожарной безопасности. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.
"В отношении собственника ТРЦ «РИО» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, также в адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в связи с тем, что нарушение требований противопожарной безопасности на указанном объекте могло повлечь возможность причинения вреда жизни и здоровью, прокурор в защиту прав неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением о запрете эксплуатации здания до полного устранения нарушений", — говорится в сообщении.
На момент проверки в торгово-развлекательном центре система дымоудаления находилась в нерабочем состоянии, также оказались нерабочей система оповещения людей при эвакуации. Игровая комната, расположенная на третьем этаже, не была защищена автоматической пожарной сигнализацией. «Доступ к пожарному крану и огнетушителю был ограничен торговым павильоном, эвакуационные выходы из ряда торговых залов заблокированы, в коридоре на путях эвакуации хранились горючие материалы», — отмечается в сообщении.
Как отметила в беседе с ТАСС управляющий ТРЦ «РИО» Екатерина Яковлева, все выявленные нарушения уже устранены. «Была загромождена грузовая шахта, стойка администратора располагалась на эвакуационном выходе, но при этом не мешала эвакуации. В игровой комнате не хватало датчиков, мы их установили», — сказала она.
Всего надзорными мероприятиями было охвачено 77 объектов региона, среди которых основные торгово— развлекательные центры, школы и культурно-досуговые центры в селах. В ходе проверок выявлено свыше 300 нарушений, в суды направлено 13 исковых заявлении о приостановлении деятельности торговых центров.
Масштабные проверки в торговых комплексах России начались после пожара 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 60 человек.
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