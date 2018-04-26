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Суд решит судьбу ТРЦ «Пассаж» в конце мая
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Суд решит судьбу ТРЦ «Пассаж» в конце мая 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
29 мая Чкаловский райсуд Екатеринбурга рассмотрит иск прокуратуры к владельцам ТРЦ «Пассаж». Заседание начнется в 14 часов, судья — Марина Пирогова. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловского облсуда.
Как сообщалось ранее, работа трех крупнейших торгово-развлекательных центров — «Пассажа», «Гринвича» и «Алатыря» может быть приостановлена из-за нарушений требований пожарной безопасности.
"Пассаж" пожарного позора
Суд по приостановке деятельности ТРЦ «Алатырь» состоится на этой неделе — 28 апреля, решение по «Гринвичу» будет принято 7 мая.
Следует напомнить, что проверки торгово-развлекательных центров проходят по всей стране после пожара в кемеровской «Зимней вишне», где погибли 60 человек.
Ранее по теме: Суд примет решение о закрытии ТРЦ «Алатырь» на этой неделе
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