Власти Беломорского района не соблюдали закон о пожарной безопасности

Прокуратура потребовала от районной администрации принять меры по обслуживанию пожарных водоемов.

Прокуратура Беломорского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения районной администрацией законодательства о пожарной безопасности.

В ходе мероприятий было установлено, что в феврале 2018 года в процессе ликвидации пожара в поселке Золотец сотрудники «Отряда противопожарной службы» не смогли своевременно приступить к локализации огня. Отряд не смог добраться до пожарных водоемов и пирсов, поскольку подъездные пути не были расчищены, завалены снегом.

— Указанный факт препятствовал своевременной установке пожарных машин и пожарного оборудования, что привело к невозможности минимизировать последствия пожара,

— говорится в сообщении надзорного органа.

Отмечается, что руководство отряда противопожарной службы неоднократно направляли информацию в администрацию района о необходимости принятия мер. По информации прокуратуры, должного реагирования со стороны органов местного самоуправления не последовало.

Прокуратура внесла главе администрации Беломорского района представление с требованием устранить нарушения законодательства. Также рассмотреть вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Представление находится на рассмотрении.