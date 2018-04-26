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Власти Беломорского района не соблюдали закон о пожарной безопасности
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Власти Беломорского района не соблюдали закон о пожарной безопасности 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Прокуратура потребовала от районной администрации принять меры по обслуживанию пожарных водоемов.
Прокуратура Беломорского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения районной администрацией законодательства о пожарной безопасности.
В ходе мероприятий было установлено, что в феврале 2018 года в процессе ликвидации пожара в поселке Золотец сотрудники «Отряда противопожарной службы» не смогли своевременно приступить к локализации огня. Отряд не смог добраться до пожарных водоемов и пирсов, поскольку подъездные пути не были расчищены, завалены снегом.
— Указанный факт препятствовал своевременной установке пожарных машин и пожарного оборудования, что привело к невозможности минимизировать последствия пожара,
— говорится в сообщении надзорного органа.
Отмечается, что руководство отряда противопожарной службы неоднократно направляли информацию в администрацию района о необходимости принятия мер. По информации прокуратуры, должного реагирования со стороны органов местного самоуправления не последовало.
Прокуратура внесла главе администрации Беломорского района представление с требованием устранить нарушения законодательства. Также рассмотреть вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Представление находится на рассмотрении.
По материалам: ptzgovorit.ru
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