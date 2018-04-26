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Массовое отравление фенолом произошло на чешском предприятии
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Массовое отравление фенолом произошло на чешском предприятии 

360tv.ru 1 час назад
Утечка фенола произошла на предприятии промышленной химии Chemotex в чешском городе Дечин на северо‐западе страны. Пострадали 20 работников, двое из которых находятся в реанимации. Об этом сообщил представитель службы пожарной охраны Лукаш Марван, передает РИА «Новости».
Пострадавших развезли по больницам ближайших городов. Всего на предприятии было занято около 90 человек. В настоящее время производственные работы остановлены.
Последствия аварии ликвидируют сотрудники всех экстренных служб города, а также соседних районов. Причины и обстоятельства техногенного происшествия предстоит выяснить.
По данным СМИ, утечка фенола могла произойти из цистерны грузовика.
В первых числах апреля полиция Чехии оцепила здание лаборатории в пражском районе Беховице. Произошла утечка цианида калия. Пострадал один человек.
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