Массовое отравление фенолом произошло на чешском предприятии

Утечка фенола произошла на предприятии промышленной химии Chemotex в чешском городе Дечин на северо‐западе страны. Пострадали 20 работников, двое из которых находятся в реанимации. Об этом сообщил представитель службы пожарной охраны Лукаш Марван, передает РИА «Новости».

Пострадавших развезли по больницам ближайших городов. Всего на предприятии было занято около 90 человек. В настоящее время производственные работы остановлены.

Последствия аварии ликвидируют сотрудники всех экстренных служб города, а также соседних районов. Причины и обстоятельства техногенного происшествия предстоит выяснить.

По данным СМИ, утечка фенола могла произойти из цистерны грузовика.