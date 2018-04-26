В Амурской области установлены 40 виновников лесных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апреля. / ТАСС /. Сорок виновников по 36 случаям возникновения пожаров установлены в Амурской области с начала пожароопасного периода. Об этом в четверг на брифинге, посвященном пожароопасной обстановке в Приамурье, сказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Амурской области Евгений Скотский.

"На сегодня установлено 40 виновников по 36 случаям возникновения природных пожаров, пять из которых — несовершеннолетние. По остальным случаям проводятся проверки", — сказал Скотский.

Помимо этого, по статье 20.6 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению ликвидации ЧС» возбуждены дела в отношении главы Зейского района, а также Зейского и Магдагачинского отделения «Амурской авиабазы» и двух предпринимателей. «Причина — не своевременно очистили территорию, не привели в соответствие земли, откуда начались пожары», — сказал Скотский.

По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, за сутки на территории Приамурья зарегистрировано 36 пожаров. На 12:00 по местному времени (06:00 мск), проводятся работы по тушению 22 лесных пожаров на площади около 90 тыс. га, сообщается на сайте Федеральной службы лесного хозяйства. «Причина всех лесных пожаров — человеческий фактор», — говорится в сообщении.