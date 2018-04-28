Свыше 40 поджигателей поймали в Приамурье с начала пожароопасного сезона

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Свыше 40 поджигателей поймали с начала пожароопасного сезона в Амурской области , составлено около 2,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях, сообщил в субботу министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

"Выявлено 42 поджигателя, все они привлечены к административной ответственности. Составлено около 2,5 тыс. протоколов на сумму в 3,95 млн рублей, уже взыскано 1,17 млн рублей. Остальные дела находятся в процессуальном производстве", — сказал Венглинский на заседании оперативного штаба комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее в субботу губернатор Амурской области Александр Козлов предложил федеральным властям ужесточить наказание для виновников природных пожаров. Он аргументировал это тем, что существующие штрафы примерно в 1,5 тыс. рублей несоизмеримы с затратами на тушение пожаров и ущербом, который наносится окружающей среде.

Власти соседнего Забайкальского края , где также горят леса, на этой неделе заявили, что будут требовать от поджигателей возмещения затрат на тушение природных пожаров. По мнению первого вице-премьера краевого правительства Александра Кулакова, когда виновник будет платить не только небольшой административный штраф, но и возмещать, к примеру, 100 тыс. рублей, затраченных на ликвидацию огня, это значительно повысит ответственность населения.