Свыше 40 поджигателей поймали в Приамурье с начала пожароопасного сезона 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Свыше 40 поджигателей поймали с начала пожароопасного сезона в Амурской области, составлено около 2,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях, сообщил в субботу министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.
"Выявлено 42 поджигателя, все они привлечены к административной ответственности. Составлено около 2,5 тыс. протоколов на сумму в 3,95 млн рублей, уже взыскано 1,17 млн рублей. Остальные дела находятся в процессуальном производстве", — сказал Венглинский на заседании оперативного штаба комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее в субботу губернатор Амурской области Александр Козлов предложил федеральным властям ужесточить наказание для виновников природных пожаров. Он аргументировал это тем, что существующие штрафы примерно в 1,5 тыс. рублей несоизмеримы с затратами на тушение пожаров и ущербом, который наносится окружающей среде.
Власти соседнего Забайкальского края, где также горят леса, на этой неделе заявили, что будут требовать от поджигателей возмещения затрат на тушение природных пожаров. По мнению первого вице-премьера краевого правительства Александра Кулакова, когда виновник будет платить не только небольшой административный штраф, но и возмещать, к примеру, 100 тыс. рублей, затраченных на ликвидацию огня, это значительно повысит ответственность населения.
Амурская область лидирует в России по площади лесных пожаров. По данным регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности на утро субботы, в 12 районах Приамурья действуют 22 природных пожара. Огонь тушат 1,2 тыс. человек, задействовано 173 единицы техники, в том числе пять самолетов и пять вертолетов. На всей территории Приамурья действует режим чрезвычайной ситуации.