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Неосторожность при резке металла болгаркой привела к пожару в Выксе
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Неосторожность при резке металла болгаркой привела к пожару в Выксе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Здание кормоцеха сгорело в селе Новодмитриевка городского округа Выкса вчера утром, 25 апреля. Причиной пожара стало нарушение безопасности при проведении огневых работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Как выяснилось, перед зданием цеха рабочий резал металл болгаркой. Искры попали на лежащее рядом сено, которое моментально вспыхнуло. Мужчина попытался потушить огонь самостоятельно, но он быстро перекинулся на лежащую вокруг солому и строение.
Сообщение о пожаре поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 10.34. Первые подразделения прибыли на место происшествия через шесть минут. К тому моменту здание кормоцеха уже было объято огнем. В тушении пожара принимали участие 20 человек, привлекалось шесть единиц спецтехники.
В 10.45 пожар был локализован, а в 10.58 ликвидирован на площади 324 квадратных метра. Никто не пострадал, но здание сгорело полностью.
Напомним, пять пожаров произошло в Нижегородской области 24 апреля.
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