Супружеская пара пенсионеров сгорела в Назиии

Супружеская пара погибла в пожаре в Кировском районе Ленинградской области

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании в доме на 5-й линии в посёлке Назия поступил в 17:15. Горели дом, пристройка и дровяник на общей площади 66 квадратных метров. На месте происшествия работали дежурные смены 112 и 129 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленобласти, всего 8 человек и 2 единицы техники.

На пепелище были обнаружены два сильно обгоревших трупа. По предварительным данным, погибла семейная пара — 87-летняя женщина и 90-летний мужчина.