Ещё
На юго-западе Екатеринбурга продаются помещения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У Клюева нашли тяжелую болезнь
У Клюева нашли тяжелую болезнь

На юго-западе Екатеринбурга продаются помещения 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предлагает к продаже нежилое помещение по адресу: Екатеринбург, ул. Амундсена, 51.
Общая характеристика объекта:
Здание находится в хорошем состоянии, фундаменты железобетонные, стены из кирпича, перекрытия железобетонные. Здание подключено к инженерным сетям: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация. Объект расположен в Ленинском административном районе, жилой район «Юго-Запад». Помещения находятся на первом этаже пятиэтажного отдельно-стоящего здания, расположенного вблизи административно-торговых объектов, жилых домов, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, с удобным подъездом для автотранспорта. Данные помещения имеют отдельный вход.
Общая характеристика помещений предлагаемых к продаже:
общая площадь помещений №25, №26, №№29-34 — 98,1 кв.м.стоимость — 2 451 000 рублей с учетом НДС.
Условия передачи помещений:
объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора на покупку нежилых помещений;по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукциона Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7 922 120 87-90 или на сайт www.rdmugiso.ru.
АиФ Урал: последние новости
В Краснотурьинске студентка пострадала во время ремонта в общежитии В Екатеринбурге прощаются с журналистом Максимом Бородиным Уральская «модель» поплатилась свободой за общение с иностранцем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»47
Россиян оставят без торговых центров222
Трамп унизил Макрона107
Самбурская унизила Летучую24
Украинцев оставили без вузов54
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение