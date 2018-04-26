На юго-западе Екатеринбурга продаются помещения

Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предлагает к продаже нежилое помещение по адресу: Екатеринбург, ул. Амундсена, 51.

Общая характеристика объекта:

Здание находится в хорошем состоянии, фундаменты железобетонные, стены из кирпича, перекрытия железобетонные. Здание подключено к инженерным сетям: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация. Объект расположен в Ленинском административном районе, жилой район «Юго-Запад». Помещения находятся на первом этаже пятиэтажного отдельно-стоящего здания, расположенного вблизи административно-торговых объектов, жилых домов, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, с удобным подъездом для автотранспорта. Данные помещения имеют отдельный вход.

Общая характеристика помещений предлагаемых к продаже:

общая площадь помещений №25, №26, №№29-34 — 98,1 кв.м.стоимость — 2 451 000 рублей с учетом НДС.

Условия передачи помещений:

объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора на покупку нежилых помещений;по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукциона Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7 922 120 87-90 или на сайт www.rdmugiso.ru.