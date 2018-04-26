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Власти Забайкалья из-за пожаров продлили ограничения на пребывания граждан в лесах
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Власти Забайкалья из-за пожаров продлили ограничения на пребывания граждан в лесах 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края продлило введенные ранее ограничения на пребывание людей в лесах из-за прогнозируемого роста пожарной опасности, сообщила в четверг пресс-служба губернатора.
"Правительство края подписало постановления, ограничивающее пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение определенных видов работ. [Документ подписан] в связи с прогнозируемым установлением высоких классов пожарной опасности", — говорится в сообщении.
Ограничения вводятся на 20 дней — с 27 апреля по 16 мая включительно. Они будут действовать на территории 20 лесничеств. Запрет не распространяется на людей, участвующих в охране и воспроизводстве лесов, а также на тех, кто тушит пожары, проводит мониторинг санитарного состояния и инвентаризацию лесов.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. По данным регионального Минприроды на утро четверга, в регионе действуют 26 лесных пожаров общей площадью 8,3 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. Со стихией борются свыше 700 человек, задействовано 118 единиц техники.
Основная причина пожаров — человеческий фактор. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор. Ситуацию осложняет сухая, ветреная погода. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, 6 апреля было введено ограничение на пребывание людей в лесах, действие которого должно было завершиться в четверг.
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