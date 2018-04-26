Почти 900 тыс. рублей направят на обеспечение пожарной безопасности в лесах Ижевска

Ижевск. Удмуртия . На противопожарное обустройство лесов Ижевска в 2018 году власти планируют выделить 898,7 тыс. рублей. Об этом журналистам в четверг, 26 апреля рассказал начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты Ижевска Сергей Злобин

В рамках этих средств планируется:

— установить и отремонтировать 41 шлагбаум при въездах в лес;

— провести опашку по границе с участками с высоким классом возгораемости протяженностью 56 км;

— установить 50 щитов противопожарной тематики;

— расчистить 4 км квартальных просек;

— провести санитарно-оздоровительные мероприятия вокруг населённых пунктов на площади 139 куб м. и так далее.

Отметим, на сегодняшний день в Ижевске в зоне, подверженной лесным пожарам находятся 29 садоогородов и 14 объектов отдыха.

По словам Сергея Злобина, главной проблемой остаются городские свалки. В этом году поступило уже 8 обращений об их возгорании.

Напомним, пожароопасный сезон в лесах Ижевска начался 25 апреля.