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Почти 900 тыс. рублей направят на обеспечение пожарной безопасности в лесах Ижевска
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Почти 900 тыс. рублей направят на обеспечение пожарной безопасности в лесах Ижевска 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. На противопожарное обустройство лесов Ижевска в 2018 году власти планируют выделить 898,7 тыс. рублей. Об этом журналистам в четверг, 26 апреля рассказал начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты Ижевска Сергей Злобин.
В рамках этих средств планируется:
— установить и отремонтировать 41 шлагбаум при въездах в лес;
— провести опашку по границе с участками с высоким классом возгораемости протяженностью 56 км;
— установить 50 щитов противопожарной тематики;
— расчистить 4 км квартальных просек;
— провести санитарно-оздоровительные мероприятия вокруг населённых пунктов на площади 139 куб м. и так далее.
Отметим, на сегодняшний день в Ижевске в зоне, подверженной лесным пожарам находятся 29 садоогородов и 14 объектов отдыха.
По словам Сергея Злобина, главной проблемой остаются городские свалки. В этом году поступило уже 8 обращений об их возгорании.
Напомним, пожароопасный сезон в лесах Ижевска начался 25 апреля.
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