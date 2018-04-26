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Пожар на лесозаготовительном комплексе в Приморье локализовали
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Пожар на лесозаготовительном комплексе в Приморье локализовали 

РИА Новости 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Спасатели локализовали крупный пожар на лесозаготовительном комплексе в Чугуевском районе Приморского края, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что лесозаготовительный комплекс загорелся на площади порядка 2 тысяч квадратных метров после перехода огня с горящих гаражей.
"Пожар локализован, распространение огня на соседние строения не допущено, угрозы объектам экономики нет. Пострадавших также нет", — сказал собеседник.
По его словам, площадь пожара устанавливается, по предварительным данным, она не превышает 2 тысяч квадратных метров.
"Сообщение о пожаре поступило в 17.40 (10.40 мск), загорелся гараж и складированные штабеля леса. В 18.05 пожар локализован. Сейчас тушение продолжается. На месте работают 20 человек, 10 единиц техники", — уточнил собеседник агентства.
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