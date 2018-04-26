Посетителей Ленинского ЗАГСа эвакуировали из-за дыма

Утром 26 апреля в Новосибирске 10 человек эвакуировали из-за задымления в подвале Ленинского ЗАГСа.

«Вызов был по адресу Троллейная 15/1. На улице горел мусор, но вентиляцией затянуло дым в подвальное помещение. Пожар не учетный, горение мусора ликвидировано на площади 0.5 квадратных метров. Пожарные туда прибыли в 11:48», — сообщили корреспонденту НГС в ГУ МЧС

Сотрудники ЗАГСа предполагают, что кто— то с улицы бросил горящую бумажку или окурок из-за чего по вентиляции пошло задымление в подвал.

«Пожарные хорошо сработали, приехали через 2 -3 минуты» — добавили в Ленинском ЗАГСе.

Сегодня утром НГС рассказывал о другом пожаре — на площади Маркса загорелась стоматологическая клиника.